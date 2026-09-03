Экс-соратница Зеленского Мендель: президент Украины все еще выбирает эскалацию

Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему выбирает только эскалацию конфликта с Россией. Об этом в соцсети X написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.
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