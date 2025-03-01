«ПСЖ» – «Лилль». Онлайн-трансляция начнется в 23:05

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 23:05 по московскому времени. ПСЖ – Лилль Дата проведения 1 марта, 23:05, «Парк-де-Пренс» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица Лиги 1 Статистика Лиги 1.
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