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Царьград

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В ЦАР русские инструкторы и силы безопасности страны успешно сражаются с боевиками

В ЦАР русские инструкторы и силы безопасности страны успешно сражаются с боевиками

В июле военные специалисты из России и Вооружённые силы ЦАР (FACA) разоружили группировку «Антибалака», а 22-23 июля ликвидировали главаря боевиков в префектуре Уам.

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