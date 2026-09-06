«Ожидаемо». Джордж Рассел — про освистывание на подиуме в Монце

«Ожидаемо». Джордж Рассел — про освистывание на подиуме в МонцеLAT Images / MercedesПилот Mercedes Джордж Рассел отреагировал на свист итальянских болельщиков во время церемонии награждения после Гран При Италии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым