Боррель заявил, что не стоит ждать быстрой победы Украины над Россией

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель удивил страны-члены Евросоюза своим заявлением. Он сообщил, им об огромном количестве проблем и одна из них, что не стоит ждать скорой победы Украины над Россией.
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