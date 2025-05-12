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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рик Карлайл о 3-1 в серии: «Мы еще ничего не добились. Все эти цифры на табло не имеют значения»

«Мы еще ничего не добились. Нас во всех матчах этой серии считали явными аутсайдерами, и так будет до самого конца.

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