Правда ли, что в 2025 году у Сатурна исчезнут кольца

Сатурн является шестой планетой Солнечной системы, и ее очень легко узнать по наличию колец. Считается, что эта планета преимущественно состоит из водорода с примесями гелия, метана и аммиака, поэтому ее будет правильнее называть газовым гигантом.
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