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Царьград

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Русских предостерегли от походов за грибами в дождь – лучше не делайте этого

Русских предостерегли от походов за грибами в дождь – лучше не делайте этого

Биолог Сафонов объяснил любителям "тихой охоты", почему не стоит ходить за грибами в дождь. На это есть несколько причин.

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