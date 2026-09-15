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Работа в саду может помочь справиться с тревогой и депрессией

Работа в саду может помочь справиться с тревогой и депрессией

Работа в саду может помогать людям с хроническими заболеваниями справляться с тревогой и депрессией. Это выяснили исследователи из Университета Фудань и Университета имени Иштвана Сечени, проанализировав результаты 23 исследований с участием 4 535 человек.

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