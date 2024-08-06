6 мифов о кормлении грудью, в которые давно пора перестать верить

C 1 по 7 августа проходит Всемирная неделя грудного вскармливания фото: Shutterstock/Fotodom.ruПервая неделя августа посвящена грудному вскармливаю — ВОЗ в это время обращается к властям, обществу и медицинским специалистам по всему миру, призывая их поддерживать кормящих матерей.
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