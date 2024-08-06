Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алена Оленина
    Кстати, папаша чуть не сутками торчит в сети, лается с недоброжелателями. периодически и мамаша делает то же самое. В...Вундеркинда Алису...
  • Алена Оленина
    Зачем ПОСЛЕ родов, надо прям при зачатии! чего время терять... адепты тепляковщины такие же "гениальные", как и этот ...Вундеркинда Алису...
  • Алена Оленина
    Девочка НЕ вундкеркинд, посмотрите передачи с ней. Распиаренная недоучка.Вундеркинда Алису...

6 мифов о кормлении грудью, в которые давно пора перестать верить

6 мифов о кормлении грудью, в которые давно пора перестать верить

C 1 по 7 августа проходит Всемирная неделя грудного вскармливания фото: Shutterstock/Fotodom.ruПервая неделя августа посвящена грудному вскармливаю — ВОЗ в это время обращается к властям, обществу и медицинским специалистам по всему миру, призывая их поддерживать кормящих матерей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх