6 мифов о кормлении грудью, в которые давно пора перестать верить

C 1 по 7 августа проходит Всемирная неделя грудного вскармливания фото: Shutterstock/Fotodom.ruПервая неделя августа посвящена грудному вскармливаю — ВОЗ в это время обращается к властям, обществу и медицинским специалистам по всему миру, призывая их поддерживать кормящих матерей.