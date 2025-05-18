Сибирская тайга и амазонские джунгли на распутье: как глобальное потепление может изменить лицо планеты Ирина ВальковаГлобальное потепление — угроза или шанс? Ответ на этот вопрос оказывается не таким однозначным, особенно если взглянуть на него в масштабе всей планеты.