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Легионер «Спартака» дал своей собаке имя Россия: «Хотим еще завести пса и назвать Москва»

Легионер «Спартака» дал своей собаке имя Россия: «Хотим еще завести пса и назвать Москва»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в интервью клубному сайту рассказал о прошедшей летом свадьбе, а также признался, что назвал свою собаку в честь России.

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