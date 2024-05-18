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Тарасенко в 6-м матче с «Бостоном»: 2 броска и 3 хита за 14:06. У него 2+3 в 11 играх в этом плей-офф

«Флорида» выиграла серию второго раунда Кубка Стэнли у «Брюинс» (4-2, 2:1 в шестом матче).  32-летний российский нападающий провел в текущем плей-офф 11 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.

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