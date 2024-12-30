Царьград Фото: © Belkin Sergey/news.ru/Globallookpress Актриса Яна Поплавская прокомментировала заявление Ильхама Алиева о том, что российские власти должны были своевременно признать вину за катастрофу с самолётом, принести извинения Азербайджану.
"А откуда такая дерзость?": Поплавская резко ответила на выпад Алиева. Медведев поддержал - "одной рукой в ладоши не похлопаешь"
Комментарии
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Bogdan Stupin
И ЭТОТ вопрос не просто большой, а один из САМЫХ БОЛЬШИХ. При любом раскладе - в ТОЙ ситуации возникают вопросы как к полетным службам, так и к тем, которые отвечают за воздушное пространство. Если в Грозном ввели план "Ковёр" до ТОГО, то почему борт из Баку оказался над Чечней? Если "Ковёр" был введен уже ПОСЛЕ появления в российском пространстве бакинского гостя, то для чего надо было метаться по небу, а не менять курс на 180 градусов? И - да, лететь обратным курсом, в Баку, было куда ближе и безопаснее, чем переться через Каспий. Тем более,что бандеровцы, насколько известно, весьма почтительно относятся к воздушному пространству той части Кавказа, которая не входит в территорию РФ. А вопрос о причинах Баку не дожидаться решения МАК по катастрофе относится уже к иным сферам...
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15 час.
Владимир Яковлевич
Дохрена друзей под паранжой развелось. Непонятно, что делают у нас в стране эти, так называемые друзья.
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1 час.
Геннадий Бережнов
Друзей за деньги и трепетное отношение не заведёшь! Потому у США и долг в 34 триллиона долларов, а "друзья" чуть что быстро нырнут в другую сторону. История СССР не должна повториться! Гнать в шею мигрантов и тех кто их завёз! Сколько русских повсюду и многие бы вернулись - помогите им!!!!!!
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1 час.
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