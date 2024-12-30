"А откуда такая дерзость?": Поплавская резко ответила на выпад Алиева. Медведев поддержал - "одной рукой в ладоши не похлопаешь"

Bogdan Stupin

И ЭТОТ вопрос не просто большой, а один из САМЫХ БОЛЬШИХ. При любом раскладе - в ТОЙ ситуации возникают вопросы как к полетным службам, так и к тем, которые отвечают за воздушное пространство. Если в Грозном ввели план "Ковёр" до ТОГО, то почему борт из Баку оказался над Чечней? Если "Ковёр" был введен уже ПОСЛЕ появления в российском пространстве бакинского гостя, то для чего надо было метаться по небу, а не менять курс на 180 градусов? И - да, лететь обратным курсом, в Баку, было куда ближе и безопаснее, чем переться через Каспий. Тем более,что бандеровцы, насколько известно, весьма почтительно относятся к воздушному пространству той части Кавказа, которая не входит в территорию РФ. А вопрос о причинах Баку не дожидаться решения МАК по катастрофе относится уже к иным сферам...