Кожевников назвал игрока «Тампы» Кучерова великим

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, прокомментировал высокую результативность Никиты Кучерова – российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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