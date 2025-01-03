Политолог назвал условия для обвала обороны ВСУ

Политолог Онуфриенко назвал одним из условий обвала обороны ВСУ дезертирство Выход российских войск на границу Днепропетровской области и усиление дезертирства в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может привести к обвалу обороны Украины.
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