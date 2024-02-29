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ОАК: серийный выпуск МС-21 столкнулся с объективными ограничениями

ОАК: серийный выпуск МС-21 столкнулся с объективными ограничениями

Поставки новых российских гражданских самолетов снова сдвигаются: МС-21 теперь ожидается в 2025 году, а региональные Superjet 100 — в 2026 году.

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Комментарии
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АндрейБорков
Все правильно, зарубежные &quot;партнеры&quot; уже не партнеры, китайские комплектующие не всегда подходят, часто не доходят, да к тому же китайцы меняют налоговое законодательство, то есть теперь их барахлишко несколько подорожает. Жизненно необходимо восстанавливать свое производство начиная от гвоздей и заканчивая космическими кораблями. А это все не быстро. Быстро все разрушить, а восстановить быстро просто не возможно.
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