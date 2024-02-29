ОАК: серийный выпуск МС-21 столкнулся с объективными ограничениями

АндрейБорков

Все правильно, зарубежные "партнеры" уже не партнеры, китайские комплектующие не всегда подходят, часто не доходят, да к тому же китайцы меняют налоговое законодательство, то есть теперь их барахлишко несколько подорожает. Жизненно необходимо восстанавливать свое производство начиная от гвоздей и заканчивая космическими кораблями. А это все не быстро. Быстро все разрушить, а восстановить быстро просто не возможно.