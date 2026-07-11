Прилёт БПЛА этой ночью в Бердянске. Предварительно — по району Колонии. Также были слышны взрывы в районе городского порта.
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Прилёт БПЛА этой ночью в Бердянске. Предварительно — по району Колонии. Также были слышны взрывы в районе городского порта.
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