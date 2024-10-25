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Царьград

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На Кубани могут ужесточить штраф за нарушение правил парковки электросамокатов

На Кубани могут ужесточить штраф за нарушение правил парковки электросамокатов

Наказание можно получить за парковку средства индивидуальной мобильности в неположенном месте.В Краснодарском крае депутаты обсуждают изменения в законе об административных нарушениях, которые касаются парковки велосипедов и других средств индивидуальной мобильности, в число которых входят и электросамокаты.

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