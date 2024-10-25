На Кубани могут ужесточить штраф за нарушение правил парковки электросамокатов

Наказание можно получить за парковку средства индивидуальной мобильности в неположенном месте.В Краснодарском крае депутаты обсуждают изменения в законе об административных нарушениях, которые касаются парковки велосипедов и других средств индивидуальной мобильности, в число которых входят и электросамокаты.