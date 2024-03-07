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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аркадий Дворкович: «Работаем над организацией турнира претендентов в Торонто. Визы получили все, кроме одного участника»

Турнир должен пройти в Торонто со 2 по 23 апреля. Ранее сообщалось, что его могут перенести из-за невыдачи канадских виз некоторым участникам, в том числе российским.

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