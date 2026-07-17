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Живая Кубань

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Копия любимого мессенджера может украсть ваши данные: эксперт назвал признаки опасного приложения

Копия любимого мессенджера может украсть ваши данные: эксперт назвал признаки опасного приложения

Копия любимого мессенджера может украсть ваши данные: эксперт назвал признаки опасного приложенияЭксперт Никита Пинаев рассказал, как распознать вредоносное приложение перед установкой.

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