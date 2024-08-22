На фасаде Дома книги появилась цитата из «Анны Карениной»

Организаторы акции призывают задуматься о самом важном – о своей жизни Как рассказал телеканал “Санкт-Петербург”, на баннере, размещенном на фасаде Дома книга, появились строки из тайной переписки Анны Карениной и графа Алексея Вронского.
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