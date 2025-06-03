Четверо барнаульцев судятся из-за недоплат и переработок на объекте "Росатома" в Египте

Рабочие говорят, что каждому из них недоплатили от двух до пяти миллионов рублей Машинист башенного крана из Барнаула Сергей Горелов вместе с еще тремя барнаульцами и рабочими из других регионов России судится со строительной компанией "Концерн Титан-2".