Четверо барнаульцев судятся из-за недоплат и переработок на объекте "Росатома" в Египте

Рабочие говорят, что каждому из них недоплатили от двух до пяти миллионов рублей Машинист башенного крана из Барнаула Сергей Горелов вместе с еще тремя барнаульцами и рабочими из других регионов России судится со строительной компанией "Концерн Титан-2".
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