25.08.24 Суджа - Борки Позиционные боевые действия в районе Суджи. Обстрел FPV-дроном ВС РФ позиции ВСУ в посёлке Борки.
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25.08.24 Суджа - Борки Позиционные боевые действия в районе Суджи. Обстрел FPV-дроном ВС РФ позиции ВСУ в посёлке Борки.
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