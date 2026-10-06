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Спорт Уик-Энд

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Ветеран ЦСКА: Батракову нужно впахивать, как папа Карло. Но он любит себя в футболе, хочет покрасоваться на поле. А вот Головин другой

Ветеран ЦСКА: Батракову нужно впахивать, как папа Карло. Но он любит себя в футболе, хочет покрасоваться на поле. А вот Головин другой

«Батраков неплохой игрок, но не мобильный, - заявил бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев.

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