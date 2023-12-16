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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафиков проведет бой с экс-файтером АСА Лимбергером

У казахстанца Фаниля Рафикова сменился соперник по бою на турнире NAIZA 56 в Алматы. «Ногай» померится силами с бразильцем Леонардо Лимбергера, который долгое время выступал в лиге АСА (2-5), а также являлся чемпионом известной бразильской лиги SHOTOO.

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