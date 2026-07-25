Ukraine's Drone Campaign Against The 'Russian Amazon' Is Driven By Political Motives Authored by Andrew Korybko, The goal is to create a growing class of malcontents by inflicting major harm to small business owners who might then shift the electoral odds against the ruling party ahead of September’s next elections and later possibly form the core of a future protest movement that could be exploited from abroad.
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