Ещё даже не зима: Брюссель негласно разрешил российскую нефть в Европе

Наученные горьким опытом в газовой сфере еврочиновники осознали свою ошибку и теперь не дожидаются подобных проблем с перебоями поставок российской трубопроводной нефти, перехватывая инициативу у частных поставщиков по обходу собственных же санкций.
Наученные горьким опытом в газовой сфере еврочиновники осознали свою ошибку и теперь не дожидаются подобных проблем с перебоями поставок российской трубопроводной нефти, перехватывая инициативу у частных поставщиков по обходу собственных же санкций.
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