40-летнюю Алину Кабаеву с неизвестным мужчиной нашли на фото в Китае

Российская художественная гимнастка и Олимпийская чемпионка Алина Кабаева разместила в соцсет свою красивую фотографию в компании неизвестного мужчины, сделанную во время её визита в Китай на турнир “Небесная грация 2023”, состоявшийся в Пекинском технологическом университете.