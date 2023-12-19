40-летнюю Алину Кабаеву с неизвестным мужчиной нашли на фото в Китае

Российская художественная гимнастка и Олимпийская чемпионка Алина Кабаева разместила в соцсет свою красивую фотографию в компании неизвестного мужчины, сделанную во время её визита в Китай на турнир “Небесная грация 2023”, состоявшийся в Пекинском технологическом университете.
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