Бразилия отказала в выдаче виз высокопоставленным американским дипломатам

Правительство Бразилии запретило посещение страны делегацией США, опасаясь, что гости попытаются посеять необоснованные сомнения в безопасности избирательной системы в преддверии президентских выборов в октябре этого года.
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