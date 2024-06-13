«Ъ»: Белград продолжает попытки усидеть на нескольких стульях

Несмотря на двухлетний мораторий, объявленный Белградом после начала СВО на проведение совместных военных мероприятий с иностранными партнерами, в Сербии в настоящее время проходят совместные военные учения с участием США под названием «Платиновый волк».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии