Моральный выбор российских технократов, как война разделила «Яндекс» и арест Владимира Мау Война поставила многих из «технократов», 20 лет обеспечивавших Владимиру Путину профессиональное управление российской экономикой, перед сложным выбором.
Моральный выбор российских технократов, как война разделила «Яндекс» и арест Владимира Мау Война поставила многих из «технократов», 20 лет обеспечивавших Владимиру Путину профессиональное управление российской экономикой, перед сложным выбором.
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