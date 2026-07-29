Йеменские хуситы могут ввести плату за прохождение судов через Баб-эль-Мандеб Йеменские повстанцы-хуситы, контролирующие северо-запад страны, все более втягива.
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Йеменские хуситы могут ввести плату за прохождение судов через Баб-эль-Мандеб Йеменские повстанцы-хуситы, контролирующие северо-запад страны, все более втягива.
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