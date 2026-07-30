Результаты: Tour de l’Ain-2026. Этап 3

Oyonnax — Lélex Monts-Jura, 131,5 км 1 MariaultAxel CIC Pro Cycling Academy 3:26:32 2 BelokiMarkel EF Education — EasyPost ,, 3 RollandBrieuc Groupama — FDJ United ,, 4 MeehanJamie Cofidis ,, 5 ArsacRémi Decathlon CMA CGM Team ,, 6 ConciNicola XDS Astana Team ,, 7 BravoHenrique Soudal Quick-Step Devo Team ,, 8 Buck JonesHuw Bourg-en-Bresse.