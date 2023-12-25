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Гуменюк: в Одесской области пострадали объекты припортовой инфраструктуры

На Украине в воскресенье были повреждены объекты припортовой инфраструктуры в Одесской области. О разрешениях в результате взрывов сообщила в понедельник начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

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