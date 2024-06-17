Директор «Балтики» о Козлове: «Три ведущих клуба сделали письменные и устные офферы. Он уйдет от нас 100%. Могут продать два клуба – мы и «Зенит»

В 10 матчах за команду в Мир РПЛ полузащитник забил 2 гола и сделал 4 передачи. «Думаю, в ближайшее время нас покинет еще один яркий игрок команды, который очень эффектно проявил себя в весенней части этого сезона – Даня Козлов.