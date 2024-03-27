Украинское ЦИПсО атакует россиян по всей стране - предлагает совершать теракты

Игорь Максаков

Лично по мне, то, если бы от меня зависело и были бы у меня в руках рычаги, то весь негатив, что сейчас происходит на нашей Земле, да и во всём мире, я бы прекратил за половину часа. Я бы взял на себя ответственность и нанёс несколько термоядерных ударов по тому месту, откуда исходят ни чем не обеспеченные мировые денежные знаки, по скопищу "товарищей" в одной из стран, и по идеологическому, самому древнему центру в мире, который находится на острове и на известной реке, и на том всё в мире стало тихо бы, и пристойненько. А так, как мы сейчас прислушиваемся к господам-врагам, а мол что там на Западе скажут про нас, а пустят ли потом наших детишек туда тратить незаработанные денежки, а сами мы сможет там попки свои в Италии или Испании подрумянить на пляжах, и далее по дипломатическим канонам будем, которые только Россия в отношении всех соблюдет, вести свою тягомотину до бесконечности, ставя для себя очередные, по нескончаемому списку красные линии, а обратной тяги так и не почувствуем. Только наши граждане, которые стали заложниками продажных чиновников из паспортных столов, или как они сейчас называются, будут на себе и на своей шкуре испытывать у себя дома страх и унижение от этого дикого тварья, на котором, повторяюсь, кто-то сильно зарабатывает и думает только о себе, о своих детях, которые скорее всего в будущем будут похожи один в один на своих родителей, если в подъезде своего дома какой-нибудь аллаяр не полосанёт их ножом по шее. Но тогда и для них уже будет поздно. Ввести срочно смертную казнь, и снять любой мораторий не смотря на ЕС и прочии чужеродные нам страны и режимы. Действовать нужно только во имя себя, своих граждан, своей страны России, а остальные недружественные нам страны послать ко всем чертям и прекратить с ними каку-либо торговлю. Хватит уже позориться на весь мир, имея термоядерную дубинку в кармане и гиперзвуковое оружие в рюкзаке. Пора выгнать из Думы всех, кто имел отношение с самым поганым отродьем человечества - чубайсом, а их там пруд пруди. Клишас что там делает???