Президент России Владимир Путин поручил утвердить план ремонта объектов, поврежденных при терактах.«Правительству Российской Федерации — утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, пострадавших в результате террористических актов, предусмотрев использование современных технологических решений, и обеспечить ее реализацию», — говорится в перечне поручений главы государства.