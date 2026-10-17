Президент России Владимир Путин поручил утвердить план ремонта объектов, поврежденных при терактах.«Правительству Российской Федерации — утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, пострадавших в результате террористических актов, предусмотрев использование современных технологических решений, и обеспечить ее реализацию», — говорится в перечне поручений главы государства.
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