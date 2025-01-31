Как за последние годы изменился состав переселенцев в Россию В прошлом году Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, претерпела существенные изменения, что не преминуло сказаться на составе переселенцев.