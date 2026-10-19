Санкт-Петербург вошел в список регионов, в которых из-за снижения количества заявлений на итальянскую визу сократился срок рассмотрения заявления до 45 дней.
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