Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 626 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Медведев
    Украина должна остаться в границах, максимум, 1919года и не больше!!!"Нас русские поми...
  • Игорь Кузнецов
    Конечно можно сказать что объявление перемирия (прекращения огня с нашей стороны) это "гуманитарная акция", пусть так...Пасхальное переми...
  • Леонид
    Депортировать всю ту локальнрую диаспору! Имущество изъять.«Убери наклейки, ...

Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт

Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт

БлокнотРУ Певица много лет выступает в России и после спецоперации приняла сторону россиян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
А  то, что в Томске  её  концерт под фанеру  будет, это никак не фейк, а явь.
Ответить
5 час.
Владимир Алтайцев
В точку  сказано.
Ответить
5 час.
Игорь Кузнецов
Украинских певиц Анну Седокову, Таисию Повалий и Ани Лорак внесли в новый санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Обменяла паспорт - какой-то документ должен быть, если российского нет.
Ответить
56 мин.
наверх