БлокнотРУ Певица много лет выступает в России и после спецоперации приняла сторону россиян.
Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А то, что в Томске её концерт под фанеру будет, это никак не фейк, а явь.
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5 час.
Владимир Алтайцев
В точку сказано.
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5 час.
Игорь Кузнецов
Украинских певиц Анну Седокову, Таисию Повалий и Ани Лорак внесли в новый санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Обменяла паспорт - какой-то документ должен быть, если российского нет.
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56 мин.
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