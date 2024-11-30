В Саратове состоялся двухдневный Форум лидеров Бьюти Индустрии, куда в качестве эксперта была приглашена Оксана Подчумачева и вся ее команда мастеров ногтевого сервиса.
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В Саратове состоялся двухдневный Форум лидеров Бьюти Индустрии, куда в качестве эксперта была приглашена Оксана Подчумачева и вся ее команда мастеров ногтевого сервиса.