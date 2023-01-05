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Дэвид Култхард: «Я верю в «Феррари». Команде по силам взять титул в 2023-м, если она устранит проблемы»

Дэвид Култхард оптимистично оценивает шансы «Феррари» на титул 2023 года. «Может, команда просто не была готова [в 2022-м], давно не работала на таком уровне.

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