Дэвид Култхард: «Я верю в «Феррари». Команде по силам взять титул в 2023-м, если она устранит проблемы»

Дэвид Култхард оптимистично оценивает шансы «Феррари» на титул 2023 года. «Может, команда просто не была готова [в 2022-м], давно не работала на таком уровне.
Популярные статьи
- «Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
- Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
Свежие комментарии