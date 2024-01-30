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Мировое обозрение

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Россия изучит все обстоятельства все детали продажи Аляски

Россия изучит все обстоятельства все детали продажи Аляски

Пресс-служба Госдепа США прокомментировала публикацию Daily Express от 22 января 2024 года "Россия предъявляет претензии на Аляску и огромные территории Азии в соответствии с новым указом Владимира Путина".

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