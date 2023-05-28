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Киев выдвинул ответные требования Москве по урегулированию конфликта

Киев выдвинул ответные требования Москве по урегулированию конфликта

Экс-советник Пентагона заявил, что Россия готовит лучшие войска для противостояния с ВСУ. Военная спецоперация РФ на Украине, последние новости на сегодня, 28 мая 2023: Киев выдвинул ответные требования Москве по урегулированию конфликта В ответ на заявление МИД России, что для достижения мира Киев должен отказаться от стремления в ЕС, признать «новые территориальные реалии» и дать русскому языку статус государственного, в офисе Зеленского выдвинули встречные условия по урегулированию конфликта.

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