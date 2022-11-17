Представительство ЛНР в СЦКК: Украинские войска выпустили по территории ЛНР 23 ракеты из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по территории Луганской народной республики 23 ракеты из РСЗО HIMARS. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ЛНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.