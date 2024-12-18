Дракона сменяют: какой символ будет у 2025 года – особенности празднования и цвета для новогоднего декора Евгения КомароваПриверженцы восточного календаря давно знают – какой символ в виде животного будет в 2025 году – что известно о его «интересах» и особенностях, вроде подходящих цветов для новогоднего декора.