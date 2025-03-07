IFRI: Ядерные амбиции Европы не соответствуют ее жалким возможностям

Франции дай бог защитить свои интересы, европейская безопасность ей до лампочки Константин Ольшанский На фото: французская атомная подводная лодка Perle (Фото: AP/TASS) Европа не сможет получить общий «ядерный зонтик».
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