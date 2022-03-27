С миру по нитке

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Даже старая сковородка с толстым нагаром очистится без труда. Просто прокипятите её

Даже старая сковородка с толстым нагаром очистится без труда. Просто прокипятите её

Толстый слой нагара и жира вполне реально очистить, и для этого нужен минимальный набор средств. Прокипятите сковородку, и она будет как новенькая! Во вместительную кастрюлю, куда помещается сковорода, налейте 5 л горячей воды, добавьте 150 гр.

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