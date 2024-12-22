Полицейские задержали поджигательницу двух банкоматов в Петербурге

Ей грозит до 20 лет лишения свободы Правоохранительные органы задержали подозреваемую в поджоге банкоматов на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе, сообщает «Московский комсомолец в Санкт-Петербурге».
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